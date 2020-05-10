24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

День матері 2020: святкові картинки-привітання

- Читать новость на русском
Картинки з Днем матері 2020 – кращі привітання мамі у листівках
Картинки з Днем матері / unsplash.com

День матері кожного року відзначають в другу неділю травня. Цього року цей день матусі та їхні діти святкуватимуть 10 травня. Щоб потішити свою матусю ще чимось, окрім теплих слів – надішліть їй красиву картинку, незалежно від того близько ви чи далеко.

В цей день редакція Lifestyle 24 від усієї душі щиро вітає дорогих матусь з їхнім святом. Хай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість.

До теми Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей

Мама створює сім'ю, домашній затишок, вона стає основою життя всіх дітей, символом добра, надії, щастя. Тож не забудьте привітати свою матусю з цим святковим днем.

Картинки з Днем матері

Картинки з Днем матері
Картинки з Днем матері

Картинки з днем матері
Картинки до Дня матері

Картинки з днем матері
Картинки з Днем матері

Картинки з днем матері
Красиві листівки з Днем мами 2020

Картинки з днем матері
Картинки до Дня матері

Картинки з днем матері
Картинки з Днем матері

Картинки з днем матері
Красиві листівки з Днем мами

Картинки з днем матері
Картинки до Дня матері

Картинки з днем матері
Картинки з Днем матері

Картинки з днем матері
Красиві листівки з Днем мами

Картинки з днем матері
Картинки до Дня матері

Картинки з днем матері
Картинки з Днем матері

Картинки з днем матері
Красиві листівки з Днем мами

Картинки з днем матері
Картинки до Дня матері

Картинки з днем матері
Картинки з Днем матері

Картинки з днем матері
Красиві листівки з Днем мами

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle День матері Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
День матері: 7 кумедних фільмів для мам і про мам
9 травня , 18:04 День матері: 7 кумедних фільмів для мам і про мам
Олена Левчук
15 найкращих мультфільмів за версією глядачів: що переглянути з дітьми на вихідних
9 травня , 15:20 15 найкращих мультфільмів за версією глядачів: що переглянути з дітьми на вихідних
Юлія Михайлова
Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд
9 травня , 10:25 Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд
Юлія Михайлова