День святого Пантелеймона: підбірка картинок
9 серпня православні християни відзначають пам'ять Пантелеймона – християнського святого, великомученика, цілителя та лікаря.
Пантелеймон відомий усім, як покровитель лікарів. До нього зверталися з проханням вилікувати від різних хвороб. Вважається, що діти, які народяться у цей день, якщо захочуть стати лікарями – будуть професіоналами своєї справи. За традицією в день Пантелеймона збирають і сушать цілющі рослини, оскільки вважається, що в цей день вони мають найбільші корисними властивостями.
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Картинки з Днем святого Пантелеймона
Картинки з Днем Пантелеймона
Привітання з Пантелеймоном
Пантелеймона 2019
Привітання з Пантелеймоном
Джерело: LifeStyle 24
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