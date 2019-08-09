День святого Пантелеймона: підбірка картинок

9 серпня православні християни відзначають пам'ять Пантелеймона – християнського святого, великомученика, цілителя та лікаря.

Пантелеймон відомий усім, як покровитель лікарів. До нього зверталися з проханням вилікувати від різних хвороб. Вважається, що діти, які народяться у цей день, якщо захочуть стати лікарями – будуть професіоналами своєї справи. За традицією в день Пантелеймона збирають і сушать цілющі рослини, оскільки вважається, що в цей день вони мають найбільші корисними властивостями.

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Картинки з Днем святого Пантелеймона



Картинки з Днем Пантелеймона



Привітання з Пантелеймоном



Пантелеймона 2019



Привітання з Пантелеймоном