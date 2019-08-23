З Днем прапора України: найкращі привітання в картинках

День державного прапора України відзначається 23 серпня. Не зважаючи на те, що це свято почали святкувати лише з 2004 року, історія українського прапора сягає сивої давнини.

Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора, як символу українського народу сталося 22 березня 1918 року. Саме тоді Центральна Рада ухвалила Закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як стяга Української Народної Республіки. З цієї нагоди LifeStyle 24 підготували для вас найкращі привітання у картинках.

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Деякі легенди розповідають, що ці жовтий та блакитний кольори з’явилися на нашому прапорі завдяки трипільцям під час великого переселення народів.

Красиві привітання у картинках до Дня прапора



Привітання з Днем прапора в картинках



Привітання з Днем прапора в картинках



Привітання з Днем прапора в картинках



Привітання з Днем прапора в картинках



Привітання з Днем прапора в картинках