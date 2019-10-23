День рекламіста: підбірка яскравих картинок

Щороку, 23 жовтня, відзначають День рекламіста. Бути рекламістом непросто, адже треба добре знати, як заохотити клієнта придбати продукт, зробити його яскравим, цікавим і як донести покупцям, що саме ваша реклама є ефективною та затребуваною.

День працівника реклами святкують усі рекламісти, маркетологи та піарщики. Відзначати цей день в Україні почали з 1994 року. Привітайте своїх колег та друзів з їхнім професійним святом красивими картинками. Читайте також: Джіджі Хадід оголилася у новій рекламі Burberry: ефектне фото Картинки з Днем рекламіста

День рекламіста 2019

Картинки з Днем рекламіста

Прикольні картинки з Днем рекламіста

День працівників реклами

Картинки з Днем рекламіста

Картинки з рекламою

Картинки з красивою рекламою

День рекламіста 2019