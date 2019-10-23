День рекламіста: підбірка яскравих картинок

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Картинки з Днем рекламіста 2019 – привітання в картинках
День рекламіста 2019 / unsplash.com

Щороку, 23 жовтня, відзначають День рекламіста. Бути рекламістом непросто, адже треба добре знати, як заохотити клієнта придбати продукт, зробити його яскравим, цікавим і як донести покупцям, що саме ваша реклама є ефективною та затребуваною.

День працівника реклами святкують усі рекламісти, маркетологи та піарщики. Відзначати цей день в Україні почали з 1994 року. Привітайте своїх колег та друзів з їхнім професійним святом красивими картинками.

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Картинки з Днем рекламіста


День рекламіста 2019


Картинки з Днем рекламіста


Прикольні картинки з Днем рекламіста


День працівників реклами


Картинки з Днем рекламіста


Картинки з рекламою


Картинки з красивою рекламою


День рекламіста 2019

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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