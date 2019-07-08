День Родини: привітання у картинках
Свято Дня родини в Україні виникло не так давно, його запровадили лише у 2012 році. Відтоді День родини відзначають щорічно 8 липня.
День родини – це чудова нагода привітати близьких, приділивши їм більше часу та уваги. Журналісти Lifestyle24 знайшли для вас найкращі листівки, якими ви можете привітати ваших рідних.
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Картинки до Дня родини:
Листівки до Дня родини
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