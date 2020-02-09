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День стоматолога: картинки-привітання зі святом

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День стоматолога / Фото з відкритих джерел

9 лютого відзначається міжнародне професійне свято – День стоматолога. В Україні це свято святкують від 1993 року. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас яскраві картинки, які ви можете надіслати своїм родичам, друзям та знайомим і привітати їх з професійним святом.

Святкування Дня стоматолога пов'язують зі святою Апполонією, яка цього ж дня, 9 лютого 249 року, прийняла мученицьку смерть. У 300 році її канонізували, а 1099 року під час першого хрестового походу після захоплення Єрусалиму, була заснована військова стоматологія.

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У 1979 році на міжнародному конгресі стоматологів у Сан-Маріно – свята Апполонія згадується як покровителька стоматологів та стоматологічних хворих. На початку ХХІ століття одна київська стоматологічна фірма почала на своїх плакатах друкувати зображення святої з щипцями в руці, в яких у свою чергу був затиснений видалений зуб. Згодом усі стоматологи дізналися про день її вшанування і почали святкувати День стоматолога. 

Картинки з Днем стоматолога


 

день стоматолога
День стоматолога 2020

день стоматолога
Міжнародний День стоматолога

день стоматолога
Картинки з Днем стоматолога

день стоматолога
Милі картинки з Днем стоматолога

день стоматолога
Гарні картинки з Днем стоматолога

день стоматолога
9 лютого – День стоматолога

день стоматолога
Картинки до Дня стоматолога

день стоматолога
Картинки з Днем стоматолога

день стоматолога
Милі картинки з Днем стоматолога

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Стоматологія Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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