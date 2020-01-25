День студента: святкові картинки-привітання

25 січня відзначається день Татіани Римської, яка я покровителькою студенства, тож відзначають це свято двічі – 17 листопада і 25 січня. День студента – саме той день, коли можна забути про навчальні турботи та просто відпочити.

Сьогодні майже в кожного в родині або серед друзів знайдеться студент, і привітати його хочеться так, щоб підняти йому настрій та налаштувати на навчання. Тож ми зібрали для вас найяскравіші картинки з Днем студента! ​Читайте також: Тетянин день: привітання у прозі та віршах Картинки з Днем студента

День студента 2020

Картинки-привітання з Днем студента

Святкові картинки з Днем студента

25 січня – День студента

Привітання з Днем студента

Картинки з Днем студента

Святкові картинки з Днем студента