24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

День студента: святкові картинки-привітання

24 Читать новость на русском
День студента 2020 / Фото з відкритих джерел

25 січня відзначається день Татіани Римської, яка я покровителькою студенства, тож відзначають це свято двічі – 17 листопада і 25 січня. День студента – саме той день, коли можна забути про навчальні турботи та просто відпочити.

Сьогодні майже в кожного в родині або серед друзів знайдеться студент, і привітати його хочеться так, щоб підняти йому настрій та налаштувати на навчання. Тож ми зібрали для вас найяскравіші картинки з Днем студента!

Читайте також: Тетянин день: привітання у прозі та віршах

Картинки з Днем студента

день студента
День студента 2020

день студента
Картинки-привітання з Днем студента

день студента
Святкові картинки з Днем студента

день студента
25 січня – День студента

день студента
Привітання з Днем студента

день студента
Картинки з Днем студента 

день студента
Святкові картинки з Днем студента

Тетянин день: привітання у прозі та віршах
сьогодні
28845
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Освіта Студенти Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
23 січня 21:30 П'ятірка найпривабливіших образів супермоделі Даутцен Крус
Юлія Девда 3857
23 січня 13:40 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
Квітослава Туз 2337
23 січня 09:28 Даутцен Крус – 35! Секрети краси нідерландської супермоделі
Юлія Девда 3224
22 січня 12:18 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 50531
22 січня 11:22 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 4456
Новини
Більше новин
Залиште відгук