День студента: святкові картинки-привітання
25 січня відзначається день Татіани Римської, яка я покровителькою студенства, тож відзначають це свято двічі – 17 листопада і 25 січня. День студента – саме той день, коли можна забути про навчальні турботи та просто відпочити.
Сьогодні майже в кожного в родині або серед друзів знайдеться студент, і привітати його хочеться так, щоб підняти йому настрій та налаштувати на навчання. Тож ми зібрали для вас найяскравіші картинки з Днем студента!
Читайте також: Тетянин день: привітання у прозі та віршах
Картинки з Днем студента
День студента 2020
Картинки-привітання з Днем студента
Святкові картинки з Днем студента
25 січня – День студента
Привітання з Днем студента
Картинки з Днем студента
Святкові картинки з Днем студента
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Dolly Parton challenge: як зірки підхопили вірусний флешмоб від кантрі-співачки – весела добірка24 січня , 19:21
-
Годі примітизувати образ українця, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"24 січня , 16:30
-
У мене був посттравматичний синдром, – Тіна Кароль про те, як пережила смерть чоловіка24 січня , 12:05
Коментарі