День святого Миколая: святкові картинки-привітання

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Картинки з Днем святого Миколая / LifeStyle 24

19 грудня православні християни відзначають День святого Миколая. На цей день чекають не лише діти, але й дорослі. Окрім подарунків та яскравих вражень, ми отримуємо чудові спогади з дитинства, коли вірили у казку. Редакція LifeStyle 24 підготувала яскраві картинки для привітань. Нехай святкове чудо стається у кожного з нас!

З дитинства нам розповідали, що коли ми засинаємо, на золотих санчатах Миколай з білою бородою мчить до нас з величезним мішком подарунків. Втім, як свідчать деякі легенди, разом з ним приходило ще 2 ангели та 2 чортики, які розповідали святому, як вела себе дитина впродовж року та на який подарунок заслужила. 

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Справжні християни вірять в те, що добро перемагає зло, тож нехай кожна дитина цього ранку отримає найбажаніший подарунок. Свято Миколая вчить нас робити подарунки іншим, дбати за ближніх та робити їм приємно. Щиро вітаємо вас з цим святом і бажаємо радості та гарного настрою.

Картинки з Днем святого Миколая

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Картинки з Днем святого Миколая

картинки на день святого миколая
Листівки з Днем святого Миколая

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Привітання з Днем святого Миколая

картинки на день святого миколая
19 грудня – День святого Миколая

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День святого Миколая 2019

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Картинки з Миколаєм

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Красиві картинки з Миколаєм

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Картинки з Днем святого Миколая

картинки на день святого миколая
Картинки до святого Миколая

картинки на день святого миколая
Святий Миколай картинки

День Святого Миколая: святкові побажання у прозі та віршах
сьогодні
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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Релігія Новорічні свята
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