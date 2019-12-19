День святого Миколая: святкові картинки-привітання

19 грудня православні християни відзначають День святого Миколая. На цей день чекають не лише діти, але й дорослі. Окрім подарунків та яскравих вражень, ми отримуємо чудові спогади з дитинства, коли вірили у казку. Редакція LifeStyle 24 підготувала яскраві картинки для привітань. Нехай святкове чудо стається у кожного з нас!

З дитинства нам розповідали, що коли ми засинаємо, на золотих санчатах Миколай з білою бородою мчить до нас з величезним мішком подарунків. Втім, як свідчать деякі легенди, разом з ним приходило ще 2 ангели та 2 чортики, які розповідали святому, як вела себе дитина впродовж року та на який подарунок заслужила.

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Справжні християни вірять в те, що добро перемагає зло, тож нехай кожна дитина цього ранку отримає найбажаніший подарунок. Свято Миколая вчить нас робити подарунки іншим, дбати за ближніх та робити їм приємно. Щиро вітаємо вас з цим святом і бажаємо радості та гарного настрою.

Картинки з Днем святого Миколая



Картинки з Днем святого Миколая



Листівки з Днем святого Миколая



Привітання з Днем святого Миколая



19 грудня – День святого Миколая



День святого Миколая 2019



Картинки з Миколаєм



Красиві картинки з Миколаєм



Картинки з Днем святого Миколая



Картинки до святого Миколая



Святий Миколай картинки