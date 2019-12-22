День святої Анни: красиві картинки-привітання
22 грудня усі жінки, які носять ім'я Анна, відзначають День Ангела. Це свято пов'язане з непорочним зачаттям праведної Анни, доньки Марії – Матері Ісуса Христа.
Святу Анну шанують усі жінки. До святої звертаються, як до захисниці і покровительки. Анна вважається заступницею багатьох жіночих професій, тож цього дня не рекомендують займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням та іншою хатньою роботою.
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22 грудня – іменини Анни
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