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День святої Анни: красиві картинки-привітання

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День Ангела Анни / Фото з відкритих джерел

22 грудня усі жінки, які носять ім'я Анна, відзначають День Ангела. Це свято пов'язане з непорочним зачаттям праведної Анни, доньки Марії – Матері Ісуса Христа.

Святу Анну шанують усі жінки. До святої звертаються, як до захисниці і покровительки. Анна вважається заступницею багатьох жіночих професій, тож цього дня не рекомендують займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням та іншою хатньою роботою.

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Картинки-привітання з днем Анни

День Ангела Анни
Картинки на іменини Анни

День Ангела Анни
Картинки з Днем Ангела

День Ангела Анни
Картинки з іменинами 

День Ангела Анни
Красиві картинки з іменинами Анни

День Ангела Анни
Іменини Анни

День Ангела Анни
День Ангела Анни 22 грудня 

День Ангела Анни
День Ангела картинки

День Ангела Анни
День Ангела Анни 2019

День Ангела Анни
Привітання з Днем Ангела Анни в картинках

День Ангела Анни
Іменини Анни 2019

День Ангела Анни
22 грудня – іменини Анни

День святої Анни: щирі привітання у прозі та віршах
сьогодні
4821
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Релігія Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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