День вчителя в Україні: святкові картинки-привітання

Традиційно День вчителя в Україні святкують в першу неділю жовтня. Офіційно День вчителя припадає на неділю, 7 жовтня, втім вчителі від учнів приймають вітання у п'ятницю, 4 жовтня.

Всесвітній день вчителя почали святкувати з 5 жовтня 1994 року за рішенням ЮНЕСКО. Однак в Україні це свято не має чітко визначеної дати, а святкується щорічно в першу неділю жовтня.

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Цього дня у школах та навчальних закладах учні вітають своїх вчителів та викладачів, дарують їм квіти та теплі слова вітань. Цей день для учнів є досить цікавим, адже в багатьох школах запроваджений День самоврядування, коли учні старших класів беруть на себе зобов'язання вчителів і проводять уроки, аби на собі відчути важку вчительську працю.

Картинки-привітання з Днем Вчителя



Картинки з Днем вчителя



День вчителя 2019



Картинки з Днем вчителя 2019



Листівки з Днем вчителя



З Днем вчителя



День вчителя 2019



Картинки з Днем вчителя 2019



Привітання з Днем вчителя



Картинки з Днем вчителя 2019



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Листівки з Днем вчителя



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