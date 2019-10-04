День вчителя в Україні: святкові картинки-привітання

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Картинки з Днем вчителя 2019 в Україні – привітання в картинках
Картинки з Днем вчителя: святкова підбірка / Фото з відкритих джерел

Традиційно День вчителя в Україні святкують в першу неділю жовтня. Офіційно День вчителя припадає на неділю, 7 жовтня, втім вчителі від учнів приймають вітання у п'ятницю, 4 жовтня.

Всесвітній день вчителя почали святкувати з 5 жовтня 1994 року за рішенням ЮНЕСКО. Однак в Україні це свято не має чітко визначеної дати, а святкується щорічно в першу неділю жовтня. 

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Цього дня у школах та навчальних закладах учні вітають своїх вчителів та викладачів, дарують їм квіти та теплі слова вітань. Цей день для учнів є досить цікавим, адже в багатьох школах запроваджений День самоврядування, коли учні старших класів беруть на себе зобов'язання вчителів і проводять уроки, аби на собі відчути важку вчительську працю. 

Картинки-привітання з Днем Вчителя

Картинки з Днем вчителя
Картинки з Днем вчителя

Картинки з Днем вчителя
День вчителя 2019

Картинки з Днем вчителя
Картинки з Днем вчителя 2019

Картинки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя

Картинки з Днем вчителя
З Днем вчителя

Картинки з Днем вчителя
День вчителя 2019

Картинки з Днем вчителя
Картинки з Днем вчителя 2019

Картинки з Днем вчителя
Привітання з Днем вчителя

Картинки з Днем вчителя
Картинки з Днем вчителя 2019

Картинки з Днем вчителя
Красиві картинки з Днем вчителя

Картинки з Днем вчителя
Картинки з Днем працівників освіти

Картинки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя

Картинки з Днем вчителя
Картинки з Днем вчителя українською мовою

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: LifeStyle 24
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