День вишиванки: найкращі картинки-привітання

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Картинки з Днем вишиванки 2019 - привітання в День вишиванки
Картинки-привітання з Днем вишиванки / LifeStyle 24

День вишиванки – чудове, самобутнє свято української культури. Вишиванка завжди була і залишається українською святинею. Вишиванка символізує в собі високу мудрість, духовне багатство та зв'язок поколінь. Сьогодні, 16 травня, в Україні відзначають щорічний День вишиванки, тож не забудьте одягнути сорочку на навчання чи на роботу.

День вишиванки відзначають не лише в Україні, а й у більш, ніж 50 країнах світу. У 2014 році свято вийшло за межі нашої країни і стало Всесвітнім Днем Вишиванки. Наш національний одяг одягають зірки шоу-бізнесу, політики з різних куточків світу та знаменитості. Вишиванка стала не лише ідентифікатором нашої країни, а й надзичайно красивим та ошатним вбранням для багатьох людей. Привітайте сьогодні друзів та близьким з цим святковим днем.

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День вишиванки: найкращі картинки-привітання

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День вишиванки


З Днем вишиванки: картинки


День вишиванки 2019: листівки


Всесвітній день вишиванки


День вишиванки 2019: найкращі картинки


День вишиванки 2019: листівки


Гарні картинки з Днем вишиванки

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Теги: LifeStyle День вишиванки Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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