День вишиванки – чудове, самобутнє свято української культури. Вишиванка завжди була і залишається українською святинею. Вишиванка символізує в собі високу мудрість, духовне багатство та зв'язок поколінь. Сьогодні, 16 травня, в Україні відзначають щорічний День вишиванки, тож не забудьте одягнути сорочку на навчання чи на роботу.

День вишиванки відзначають не лише в Україні, а й у більш, ніж 50 країнах світу. У 2014 році свято вийшло за межі нашої країни і стало Всесвітнім Днем Вишиванки. Наш національний одяг одягають зірки шоу-бізнесу, політики з різних куточків світу та знаменитості. Вишиванка стала не лише ідентифікатором нашої країни, а й надзичайно красивим та ошатним вбранням для багатьох людей. Привітайте сьогодні друзів та близьким з цим святковим днем. Читайте також: День вишиванки: історія та традиції свята День вишиванки: найкращі картинки-привітання

День вишиванки

З Днем вишиванки: картинки

День вишиванки 2019: листівки

Всесвітній день вишиванки

День вишиванки 2019: найкращі картинки

День вишиванки 2019: листівки

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