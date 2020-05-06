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День Ангела Юрія: найкращі картинки зі святом

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Картинки з Днем ангела Юрія – привітання з Днем ангела
Іменини Юрія: святкові картинки / unsplash.com

6 травня в Україні відзначається День святого Юрія. Тож усі чоловіки, які носять ім'я Юрій святкують цього дня іменини.

Чоловіки, які носять ім'я Юрій – спокійні, зосереджені на своєму внутрішньому світі. У колективі користуються повагою колег, але шумні компанії воліють уникати. Юрій не піклується про те, щоб звернути на себе увагу жінок. Вони самі звертають на нього увагу. У сімейному житті Юрій акуратний. Піклується про дітей, допомагає дружині по господарству.

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Якщо у вас є родич, друг чи просто знайомий з таким іменем – не забудьте йому надіслати привітальну листівку.

Картинки з Днем Ангела Юрія

Картинки з Днем Ангела Юрія
Картинки з Днем Ангела

Картинки з Днем Ангела Юрія
Картинки-привітання з Днем Ангела

Картинки з Днем Ангела Юрія
Привітання з Днем Ангела

Картинки з Днем Ангела Юрія
Картинки з Днем Ангела Юрія

Картинки з Днем Ангела Юрія
Привітання з Днем Ангела Юрія

Картинки з Днем Ангела Юрія
Картинки з Днем Ангела

Картинки з Днем Ангела Юрія
Красиві картинки з Днем Ангела

Картинки з Днем Ангела Юрія
Милі картинки з Днем Ангела

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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