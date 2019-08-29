Горіховий Спас: святкові картинки-привітання
Завершує гілку літніх Спасів – Горіховий, який традиційно святкують 29 серпня. У народі третій Спас називають не лише горіховим, але й Хлібним.
Третій Спас називається Горіховим, бо в цей час достигали лісові горіхи, і можна було їх освячувати в церкві. У народі говорили: "Перший Спас – на воді стоять, Другий Спас –яблука їдять, Третій Спас – на горі горіхи їдять".
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Після Горіхового Спасу наступала осінь, ставало холодно. Багато перелітних птахів відлітали на зимівлю до теплих країв, а люди прощалися з літом і починали готуватися до осені.
Картинки з Горіховим Спасом
Картинки з Горіховим Спасом
Привітання з Горіховим Спасом
Картинки з Горіховим Спасом 2019
Привітання з Горіховим Спасом
Горіховий Спас 2019
Гарні картинки з Горіховим Спасом
Привітання з Горіховим Спасом
Картинки на Горіховий Спас
Привітання з Горіховим Спасом
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