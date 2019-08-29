Горіховий Спас: святкові картинки-привітання

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Картинки з Горіховим Спасом 2019 – привітання 29 серпня 2019
Картинки з Горіховим Спасом / nizhyn.pravdatut.ua

Завершує гілку літніх Спасів – Горіховий, який традиційно святкують 29 серпня. У народі третій Спас називають не лише горіховим, але й Хлібним.

Третій Спас називається Горіховим, бо в цей час достигали лісові горіхи, і можна було їх освячувати в церкві. У народі говорили: "Перший Спас  на воді стоять, Другий Спас яблука їдять, Третій Спас – на горі горіхи їдять".

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Після Горіхового Спасу наступала осінь, ставало холодно. Багато перелітних птахів відлітали на зимівлю до теплих країв, а люди прощалися з літом і починали готуватися до осені. 

Картинки з Горіховим Спасом


Картинки з Горіховим Спасом


Привітання з Горіховим Спасом


Картинки з Горіховим Спасом 2019


Привітання з Горіховим Спасом


Горіховий Спас 2019

Гарні картинки з Горіховим Спасом


Привітання з Горіховим Спасом


Картинки на Горіховий Спас


Привітання з Горіховим Спасом

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Теги: LifeStyle Релігія Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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