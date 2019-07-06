Картинки на Івана Купала: найкраща підбірка

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Картинки з Івана Купала 2019 – привітання картинки зі святом
Картинки на Івана Купала / superhotel.kiev.ua

Свято Івана Купала в Україні відзначають в ніч з 6 на 7 липня, цього року святкування припадає в ніч з суботи на неділю. Івана Купала вважається найстарішим східнослов'янським святом, яке дійшло до нашого часу.

У наших предків слово "купала" мало дуже багато значень. Його використовували, як загальну назву для очисних обрядів та ритуалів, які проводились поблизу відкритих водойм. Здавна існує традиція перестрибувати молодим парам вогнище, аби перевірити свої стосунки на міцність. Також дівчата цього дня плетуть вінки, кидаючи їх на водойму: куди вінок попливе, звідти й чекати долю. 

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Картинки на Івана Купала

Івана Купала
Листівки на Івана Купала 2019

Івана Купала
Картинки на Івана Купала

Івана Купала
Свято Івана Купала

Івана Купала
Івана Купала: найкращі привітання

Івана Купала
День Івана Купала

Івана Купала
Свято Івана Купала

Івана Купала
День Івана Купала

Івана Купала
Привітання на Івана Купала 2019

Івана Купала
Картинки з Днем Івана Купала

Івана Купала
Картинки на Івана Купала

Івана Купала
Івана Купала 2019: привітання

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Теги: LifeStyle Традиції Релігія
Джерело: LifeStyle 24
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