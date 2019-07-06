Картинки на Івана Купала: найкраща підбірка
Свято Івана Купала в Україні відзначають в ніч з 6 на 7 липня, цього року святкування припадає в ніч з суботи на неділю. Івана Купала вважається найстарішим східнослов'янським святом, яке дійшло до нашого часу.
У наших предків слово "купала" мало дуже багато значень. Його використовували, як загальну назву для очисних обрядів та ритуалів, які проводились поблизу відкритих водойм. Здавна існує традиція перестрибувати молодим парам вогнище, аби перевірити свої стосунки на міцність. Також дівчата цього дня плетуть вінки, кидаючи їх на водойму: куди вінок попливе, звідти й чекати долю.
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Свято Івана Купала
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