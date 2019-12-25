Картинки-привітання з католицьким Різдвом: найкраща підбірка

25 грудня християни святкують католицьке Різдво. Це особливе релігійне свято, що наповлює людські серця теплом і милосерцям. Різдво Христове об'єднує усіх людей, а цей день прийнято зустрічати в родинному колі. Тож не забудьте привітати своїх рідних і близьких.

Колядки є традиційним привітанням на католицьке Різдво. У це сімейне свято, родичі дарують одне одному подарунки, кажуть добрі слова, побажання, а також вітають друзів та рідних красивими листівками.

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Картинки-привітання з католицьким Різдвом



Картинки з Різдвом



Картинки з католицьким Різдвом



Картинки з католицьким Різдвом 2019



Вітання з Різдвом



Картинки з католицьким Різдвом



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Привітання з Різдвом Христовим