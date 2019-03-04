Картинки-привітання з Масляною: найкраща підбірка
Веселе свято Масляна, відзначають сьогодні, 4 березня. Народні гуляння триватимуть до 10 березня. Ми підготували для вас картинки-привітання, щоб ви привітали рідних та близьких зі святом, яке символізує проводи зими і очікування весни.
Святкування Масляної прив'язане до Великодня. Для цього потрібно від дати Пасхи вирахувати 48 днів – це Великий піст, а потім ще тиждень – безпосередньо Масляна.
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Картинки-привітання на Масляну
Картинки на Масляну
Масляна – свято весни
Привітання на Масляну
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Масляна 2019 рік
Масляна
Картинки на Масляну
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Масляна 2019
Картинки з Масляною
Масляна 2019
Привітання з Масляною