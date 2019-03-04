Картинки-привітання з Масляною: найкраща підбірка

Веселе свято Масляна, відзначають сьогодні, 4 березня. Народні гуляння триватимуть до 10 березня. Ми підготували для вас картинки-привітання, щоб ви привітали рідних та близьких зі святом, яке символізує проводи зими і очікування весни.