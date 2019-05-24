Останній дзвоник 2019: найкраща підбірка картинок

Більшість українських школярів прощаються з навчальною партою 24 травня. У всіх школах пролунає останній дзвінок, на який так чекають учні, адже попереду у них розпочинається цікавий період літніх канікул, відпочинку та дорослішання. Ми підібрали красиві картинки-привітання, щоб ви привітали своїх друзів, однокласників чи рідних з цим святковим днем.

Останній дзвоник – це день, коли учні до осені прощаються зі шкільною формою, підручниками. На деякий час забувають, що таке домашнє завдання, самостійні чи контрольні роботи. Це час, коли кожен з них отримує табель – показник успішності. Час, коли ранкове прокидання залишається позаду, а настає квартал цікавих юнацьких подій, які кожен з них пам'ятатиме все життя, адже літні канікули – це щось дуже особливе і яскраве. Тож до останнього дзвінка, який пролунає у кожному класі, ми підготували картинки, які подарують вам святкову атмосферу цього дня.

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Картинки-привітання з останнім дзвоником



Останній дзвоник 2019



Картинки останній дзвоник



Листівки останній дзвоник



Картинки з останнім дзвоником



Картинки останній дзвоник



Останній дзвоник 2019