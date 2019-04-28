Картинки-привітання з Великоднем: найкраща підбірка

28 квітня ми святкуємо найбільше релігійне свято – Воскресіння Христове. Для українців Великдень – це світле свято, сповнене любові, радості та сімейного затишку. LifeStyle 24 пропонує вам найкращі картинки-привітання для друзів та близьких.

Великдень є символом вічного життя, перемоги над смертю та очищенням від гріхів. Свято Воскресіння Христового завжди супроводжується ароматом запашної маминої чи бабусиної пасочки, писанками, фігурками кроликів і ягнят, урочистими церковними всеношними службами, традиціями ходити одне до одного в гості і християнськими словами "Христос Воскрес!" – "Воістину Воскрес!". Вітайте листівками своїх близьких з цим світлим та прекрасним днем.

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Картинки-привітання з Пасхою:



Картинки з Великоднем



Привітання з Пасхою в картинках



Красиві картинки-привітання з Пасхою



Привітання з Пасхою



Картинки з Великоднем 2019



Привітання з Великоднем



Картинки з Пасхою



Картинки-привітання з Пасхою



Привітання з Пасхою



Картинки з Великоднем 2019



Привітання з Великоднем 2019



Картинки з Пасхою 2019



Привітання з Пасхою 2019



Картинки з Великоднем



Привітання з Великоднем



Картинки з Пасхою



Привітання з Пасхою



Картинки-привітання з Великоднем 2019