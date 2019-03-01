Картинки-привітання з першим днем весни: найкраща підбірка

08:01, 237

Щороку ми чекаємо приходу весни, як початку чогось нового. Саме тому, у цей день, коли вона офіційно отримує права, всі дуже радісні. Ви можете привітати близьких особисто, надіслати смс-привітання або ж обрати найкрасивішу картинку. У нашій підбірці ви можете обрати ту, що припаде до смаку.