Свято Петра і Павла: картинки-привітання зі святом

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Картинки з Петром і Павлом – привітання у картинках зі святом
Привітання зі святом Петра і Павла / LifeStyle 24

В Україні День святих Петра і Павла святкують 12 липня. Цей день завершує цикл великих свят, які припадають на період літнього сонцестояння. В народі кажуть, що з цього дня розпочинаються найспекотніші літні дні. Картинки-привітання зі святом Петра і Павла дивіться далі.

Вшановувати святих апостолів Петра і Павла почали одразу після їхньої смерті. Місця, де поховані тіла святих, стали шануватися першими християнами як священні. 

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Святий Петро, перш, ніж стати учнем Христа, займався риболовлею. Тоді він називався Симоном. Ставши апостолом, він був вірним Христу. Проте, за Євангелієм, він тричі відрікся від Господа, напередодні Його хрестових страждань. Згодом він щиро розкаявся і після Воскресіння та П'ятидесятниці проповідував Євангеліє в багатьох країнах Середземномор'я.

У 67 році він прийшов у Рим, де його розіп'яли на хресті вниз головою. Таку смерть побажав собі сам Петро, адже вважав негідним те, як вчинив щодо Ісуса.

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Апостоли Петро і Павло

Апостол Павло не був учнем Ісуса Христа. Раніше він називався Савлом. За розповідями, коли він йшов у Дамаск, почув голос з неба: "Савле, Савле! Що ти гониш Мене?". Коли він запитав, чий голос він чує, то почув, що це Ісус. Спаситель сказав йому йти в Дамаск, де він прийняв таїнство хрещення. Відтоді Павло почав проповідувати Слово Боже в багатьох країнах і засновувати християнські спільноти в містах Малої Азії.

За церковними переказами, Павло був страчений в один день із апостолом Петром – 29 червня (12 липня за новим стилем). Оскільки він не був громадянином Риму, йому мечем усікли голову, адже розп'яття вважалося прийнятною стратою для іудеїв. 

Картинки-привітання зі святом Петра і Павла

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Листівки в день Петра і Павла

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Картинки з днем Петра і Павла

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День Петра і Павла 12 липня

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Теги: LifeStyle Релігія Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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