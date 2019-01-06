Привітання із Різдвом у картинках – найкраща підбірка

594
Привітання з Різдвом у картинках – картинки з Різдвом Христовим 2019
Привітання із Різдвом у картинках – найкраща підбірка / Unsplash

Різдво – родинне свято. Щороку, у цей день, за спільним столом збираються усі, хто дорогий серцю. Проте є ті, котрі далеко і їх теж хочеться привітати. Ми зібрали найкращі картинки-привітання із Різдвом, котрі так легко надіслати у СМС-ці.

Привітання із Різдвом 2019 у картинках

Читайте також: 12 страв на Святвечір

Листівки-привітання із Різдвом 2019
Листівки-привітання із Різдвом 2019

Листівки-привітання із Різдвом 2019
Листівки-привітання із Різдвом 2019

Листівки-привітання із Різдвом 2019
Листівки-привітання із Різдвом 2019

Читайте також: Що подарувати на Різдво 2018: корисні ґаджети

Листівки -привітання із Різдвом 2019
Листівки -привітання із Різдвом 2019

Листівки-привітання із Різдвом 2019
Листівки-привітання із Різдвом 2019

Читайте також: Традиційна кутя: як правильно готувати страву і що варто подати на різдвяний стіл



Щасливого Різдва!

Теги: Різдво LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
5 січня 15:37 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
3462
Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
4 січня 17:45 Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
2691
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
4 січня 16:30 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
5976
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
4 січня 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 2122
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
4 січня 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
1296
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
3 січня 20:30 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
47950
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук