Різдво Пресвятої Богородиці: святкові картинки-привітання

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Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці – привітання 21 вересня 2019
Різдво Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

21 вересня віряни відзначають велике християнське свято – Різдво Пресвятої Богородиці. За церковним віровченням – це свято для людей є дуже важливим, адже саме Діва Марія подарувала людству Спасителя.

Людство з давних-давен завжди шанувало Богоматір як велику заступницю, покровительку жінок і матерів. Привітайте рідних та близьких з цим радісним днем у святкових картинках-привітаннях. 

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Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці


Різдво Пресвятої Богородиці


Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці


Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці


21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці


Різдво Пресвятої Богородиці 2019


21 вересня свято


Різдво Пресвятої Богородиці


Привітання зі святом


Картинки зі святом


Різдво Пресвятої Богородиці

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Теги: LifeStyle Релігія Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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