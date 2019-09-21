Різдво Пресвятої Богородиці: святкові картинки-привітання
21 вересня віряни відзначають велике християнське свято – Різдво Пресвятої Богородиці. За церковним віровченням – це свято для людей є дуже важливим, адже саме Діва Марія подарувала людству Спасителя.
Людство з давних-давен завжди шанувало Богоматір як велику заступницю, покровительку жінок і матерів. Привітайте рідних та близьких з цим радісним днем у святкових картинках-привітаннях.
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Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці
Різдво Пресвятої Богородиці
Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці
21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці
Різдво Пресвятої Богородиці 2019
21 вересня свято
Різдво Пресвятої Богородиці
Привітання зі святом
Картинки зі святом
Різдво Пресвятої Богородиці