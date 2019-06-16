День Святої Трійці: найкращі картинки-привітання

Православні християни 16 червня відзначають свято Трійці, в народі його називають Зеленим святом. Святкують цей день завжди на п'ятдесятий день після Великодня. Напередодні світлого свята, віруючі прикрашають свої будинки зеленню.

Трійця припадає завжди на неділю. А вже в понеділок, одразу після Трійці, православні віряни відзначають День Святого Духа. Як правило, Трійця відзначається три дні: неділя, понеділок та вівторок.

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У неділю у православних храмах виконується одна з найбільш урочистих і красивих служб в році, а після Божественної літургії, вчиняють вечірню в пам’ять про поблажливість святого духа на учнів Ісуса. Всі три святкові дні в церквах читають молебні і поминають померлих предків, а також ходять одне до одного в гості та вітають близьких та родичів з цим святом.

Картинки-привітання з Трійцею



Трійця 2019 – картинки



Картинки-привітання з Трійцею



Листівки з Трійцею



Картинки з Трійцею



Привітання з Трійцею



Привітання зі Святою Трійцею



Картинки з Трійцею



Листівка з Трійцею