Красиві привітання в картинках з Днем Пресвятої Богородиці

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Картинки з Успінням Пресвятої Богородиці 2019 – привітання
Привітання в картинках з Успінням Пресвятої Богородиці / ukranews

Успіння Пресвятої Богородиці відзначають щороку 28 серпня. Це одне із 12-ти найбільших свят у християн, під час якого заведено ходити на літургію та молитися.

Всі апостоли зібралися біля її ложа, аби провести її до того світу. В день смерті Богородиці сам Господь прийшов, аби забрати її душу. Тіло Богородиці поховали в печері, а через три дні виявили, що його там немає. Тоді Пресвята Діва явилася апостолам і сказала: "Радійте! Я з вами – в усі дні".

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Найкращі привітання в картинках з Днем Пресвятої Богородиці


Привітання в картинках до Дня Богородиці


Привітання в картинках до Дня Богородиці


Привітання в картинках до Дня Богородиці


Привітання в картинках до Дня Богородиці


Привітання в картинках до Дня Богородиці


Привітання в картинках до Дня Богородиці

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Привітання в картинках до Дня Богородиці

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Теги: LifeStyle Традиції
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