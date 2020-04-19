Великдень 2020: найкращі картинки-привітання
19 квітня українці святкують велике релігійне свято – Великдень. Цей день вважається одним із найважливіших християнських свят. Для українців Великдень – свято радості, тепла і сімейного затишку.
На Великдень в Україні заведено вітатися християнськими словами "Христос Воскрес!", а відповідають "Воістину Воскрес!". Світле Воскресіння Христове є символом вічного життя, перемоги над смертю та очищенням від гріхів.
До теми Вдома, у церкві чи з родиною: де ви проведете Великдень – опитування
Оскільки, цього року українці не мають можливості поїхати в гості до батьків, бабусі з дідусем, чи навіть родини в зв'язку з карантином, пропонуємо надіслати близьким привітальну листівку з Великоднем.
Картинки-привітання з Пасхою
Картинки-привітання з Великоднем 2020
Картинки з Пасхою
Привітання з Пасхою
Картинки з Пасхою
Картинки з Великоднем
Привітання з Великоднем
Картинки з Великоднем
Привітання з Пасхою 2020
Картинки з Пасхою 2020
Картинки з Великоднем
Привітання з Великоднем
Картинки з Великоднем 2020
Картинки з Пасхою
Картинки-привітання з Пасхою
Картинки з Пасхою
Привітання з Великоднем
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