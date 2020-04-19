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Великдень 2020: найкращі картинки-привітання

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Картинки-привітання з Великоднем 2020 / LifeStyle 24

19 квітня українці святкують велике релігійне свято – Великдень. Цей день вважається одним із найважливіших християнських свят. Для українців Великдень – свято радості, тепла і сімейного затишку.

На Великдень в Україні заведено вітатися християнськими словами "Христос Воскрес!", а відповідають "Воістину Воскрес!". Світле Воскресіння Христове є символом вічного життя, перемоги над смертю та очищенням від гріхів.

До теми Вдома, у церкві чи з родиною: де ви проведете Великдень – опитування

Оскільки, цього року українці не мають можливості поїхати в гості до батьків, бабусі з дідусем, чи навіть родини в зв'язку з карантином, пропонуємо надіслати близьким привітальну листівку з Великоднем. 

Картинки-привітання з Пасхою


Картинки-привітання з Великоднем 2020


Картинки з Пасхою


Привітання з Пасхою


 


Картинки з Пасхою


Картинки з Великоднем


Привітання з Великоднем


Картинки з Великоднем


Привітання з Пасхою 2020


Картинки з Пасхою 2020


Картинки з Великоднем


Привітання з Великоднем


Картинки з Великоднем 2020


Картинки з Пасхою


Картинки-привітання з Пасхою


Картинки з Пасхою


Привітання з Великоднем

Автор: Квітослава Туз
Теги: Великдень LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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