Картинки з Вербною неділею 2020: найкраща добірка

12 квітня християни відзначають Вербну неділю – день, коли всі освячують у храмах вербові гілочки. Цього дня після завершення богослужіння існує добра традиція "бити" одне одного вербовими гілками, промовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Від нині за тиждень буде Великдень".

Вхід Господній в Єрусалим – християнське свято, яке відзначається у неділю, що передує Великодню. У цей день Христос в'їхав у Єрусалим, де люди вклонялися йому і приставляли до ніг пальмові гілки. Однак в тих країнах, де пальми не ростуть, використовують вербові гілки.

До теми Великдень у 2020 році: дата свята і традиції

Вербове дерево в давнину вважалося чарівним й символічним деревом, на якому перепочивали добрі духи, тому верба й приносила щастя в родини.

Якщо у цей святковий день ви перебуваєте далеко від своїх рідних та близьких – потіште їх яскравою та красивою картинкою.

Картинки-привітання з Вербною неділею



Картинки-привітання з Вербною неділею



Привітання з Вербною неділею



Картинки з Вербною неділею



Картинки з Вербною неділею 2020



Картинки з Вербною неділею



Картинки-привітання з Вербною неділею 2020



Картинки з Вербною неділею



Привітання з Вербною неділею 2020



Красиві картинки з Вербною неділею



Картинки-привітання з Вербною неділею



Вербна неділя 2020



Картинки на Вербну неділю



Картинки-привітання з Вербною неділею



Картинки з Вербною неділею