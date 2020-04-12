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Картинки з Вербною неділею 2020: найкраща добірка

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Вербна неділя 2020 / Фото з відкритих джерел

12 квітня християни відзначають Вербну неділю – день, коли всі освячують у храмах вербові гілочки. Цього дня після завершення богослужіння існує добра традиція "бити" одне одного вербовими гілками, промовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Від нині за тиждень буде Великдень".

Вхід Господній в Єрусалим – християнське свято, яке відзначається у неділю, що передує Великодню. У цей день Христос в'їхав у Єрусалим, де люди вклонялися йому і приставляли до ніг пальмові гілки. Однак в тих країнах, де пальми не ростуть, використовують вербові гілки.

До теми Великдень у 2020 році: дата свята і традиції

Вербове дерево в давнину вважалося чарівним й символічним деревом, на якому перепочивали добрі духи, тому верба й приносила щастя в родини.

Якщо у цей святковий день ви перебуваєте далеко від своїх рідних та близьких – потіште їх яскравою та красивою картинкою.

Картинки-привітання з Вербною неділею


Картинки-привітання з Вербною неділею


Привітання з Вербною неділею


Картинки з Вербною неділею


Картинки з Вербною неділею 2020


Картинки з Вербною неділею


Картинки-привітання з Вербною неділею 2020


Картинки з Вербною неділею


Привітання з Вербною неділею 2020


Красиві картинки з Вербною неділею


Картинки-привітання з Вербною неділею


Вербна неділя 2020


Картинки на Вербну неділю


Картинки-привітання з Вербною неділею


Картинки з Вербною неділею

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Великдень Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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