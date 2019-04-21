Вербна неділя 2019: найкращі картинки-привітання

Вербну неділю у 2019 році православні християни відзначають 21 квітня, а святкуватимуть Пасху у 2019 році – 28 квітня. Ми підготували для вас картинки-привітання, щоб ви могли привітати друзів та близьких з цим світлим та чудовим днем.

Неділя за тиждень перед Великоднем називається Вербною або шутковою. Цього дня Христос в'їхав до Єрусалиму, а миряни устеляли йому дорогу пальмовими вітками. У Вербну неділю святять вербові гілки та оберігають їх увесь рік в оселі. Молоді дівчата та хлопці після богослужіння, біля церкви промовляють: "Шутка б'є – не я б'ю, віднині за тиждень, буде в нас Великдень!". Читайте також: Вербна неділя 2019: прикмети та забобони для дівчат Картинки-привітання на Вербну неділю 2019:

Картинки-привітання з Вербною неділею

Картинки з Вербною неділею

Привітання з Вербною неділею

Картинки-привітання з Вербною неділею 2019

Картинки з Вербною неділею 2019

Привітання з Вербною неділею Читайте також: Вербна неділя 2019: дата свята, що можна і не можна робити в цей день

Картинки-привітання з Вербною неділею 2019

Картинки з Вербною неділею

Привітання з Вербною неділею 2019

Картинки-привітання з Вербною неділею

Вербна неділя 2019

Картинки на Вербну неділю Читайте також: Великдень в Україні 2019: дата і традиції

Картинки-привітання з Вербною неділею

Картинки з Вербною неділею

Привітання з Вербною неділею 2019