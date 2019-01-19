Привітання з Водохрещем: підбірка святкових картинок

Світле свято Хрещення Господнього або Йордан, як кажуть у народі, християни святкують 19 січня. Цього дня усі йдуть до церкви на літургію, щоб освятити воду, яка має цілющі властивості та здатна зберігатися увесь рік. Тож у цей останній день різдвяних свят, не забудьте привітати близьких та рідних красивими привітаннями у картинках.