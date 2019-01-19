Привітання з Водохрещем: підбірка святкових картинок

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Картинки з Водохрещем 2019: привітання у картинках зі святом Водохрещем Господнім
Привітання з Водохрещем: підбірка картинок / tpf.udpu.edu.ua

Світле свято Хрещення Господнього або Йордан, як кажуть у народі, християни святкують 19 січня. Цього дня усі йдуть до церкви на літургію, щоб освятити воду, яка має цілющі властивості та здатна зберігатися увесь рік. Тож у цей останній день різдвяних свят, не забудьте привітати близьких та рідних красивими привітаннями у картинках.

Картинки-привітання з Водохрещем:

Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

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Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

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Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

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Картинки з Водохрещем
Картинки привітання з Водохрещем

Теги: LifeStyle Новини культури Різдво Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: 24 канал
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