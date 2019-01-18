Картинки-привітання із Щедрим вечором: найкраща підбірка

18 січня 2019 року християни відзначають Другий Святвечір або Водохресний вечір. 18 січня також називають Голоднею кутею, за звичаєм, господиня повинна приготувати пісну вечерю, таку як і на перший Святвечір, однак не так урочисто. Ви можете обрати картинки-привітання для найближчих.