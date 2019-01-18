Картинки-привітання із Щедрим вечором: найкраща підбірка
18 січня 2019 року християни відзначають Другий Святвечір або Водохресний вечір. 18 січня також називають Голоднею кутею, за звичаєм, господиня повинна приготувати пісну вечерю, таку як і на перший Святвечір, однак не так урочисто. Ви можете обрати картинки-привітання для найближчих.
Привітання на Водохреща 2019 у картинках
Водохреща 2019 у картинках
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Водохреща 2019 у картинках
Водохреща 2019 у картинках
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Джерело: 24 Канал
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