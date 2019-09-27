Воздвиження Хреста Господнього: святкові картинки-привітання

27 вересня православні християни усього світу відзначають Воздвиження Хреста Господнього. Саме цього дня біля Голгофи знайшли хрест, на якому розіп’яли Ісуса. Ми підібрали для вас картинки-привітання із цим святом.

27 вересня православні християни відзначають велике церковне свято – Воздвиження Хреста Господнього. Назва свята Воздвиження означає "піднесення" і вказує на особливо урочистий обряд поклоніння та прославляння Святого Хреста.

Народні прикмети свідчать, що на воздвиження осінь передає свої права зимі. Цього дня віряни йдуть до храму, аби належно вшанувати Господа за його самопожертву.

Не забудьте привітати своїх рідних з цим святом. Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас відбірку гарних картинок-привітань.

Картинки для привітань:



Картинка з привітанням із Воздвиженням



Воздвиження – одне з найбільших свят православних



Цього дня з особливою пошаною вклоняються хресту



Свято Воздвиження відзначають 27 вересня

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Картинка-привітання



Віряни з особливою шаною вклоняються на Воздвиження хресту