Воздвиження Хреста Господнього: святкові картинки-привітання

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Картинки з Воздвиження 2019 – привітання в картинках 27 вересня 2019
Воздвиження – одне з найбільших православних свят / unsplash.com

27 вересня православні християни усього світу відзначають Воздвиження Хреста Господнього. Саме цього дня біля Голгофи знайшли хрест, на якому розіп’яли Ісуса. Ми підібрали для вас картинки-привітання із цим святом.

27 вересня православні християни відзначають велике церковне свято – Воздвиження Хреста Господнього. Назва свята Воздвиження означає "піднесення" і вказує на особливо урочистий обряд поклоніння та прославляння Святого Хреста.

Народні прикмети свідчать, що на воздвиження осінь передає свої права зимі. Цього дня віряни йдуть до храму, аби належно вшанувати Господа за його самопожертву.

Не забудьте привітати своїх рідних з цим святом. Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас відбірку гарних картинок-привітань.

Картинки для привітань:

Воздвиження Хреста Господнього
Картинка з привітанням із Воздвиженням

Воздвиження Хреста
Воздвиження – одне з найбільших свят православних

Воздвиження
Цього дня з особливою пошаною вклоняються хресту

Свято Воздвиження
Свято Воздвиження відзначають 27 вересня

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Картинка з привітанням з Воздвиженням
Картинка-привітання

Воздвиження Хреста
Віряни з особливою шаною вклоняються на Воздвиження хресту

Воздвиження Хреста
Свято Воздвиження Хреста Господнього 2019

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Теги: LifeStyle Традиції Релігія Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: LifeStyle 24
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