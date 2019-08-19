Яблучний Спас: святкові картинки-привітання

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З Яблучним Спасом 2019 – картинки привітання 19 серпня 2019
Яблучний Спас 2019: святкові картинки / www.segodnya.ua

Яблучний Спас традиційно християни відзначають 19 серпня. З приходом Яблучного Спасу усі починають готуватися до осені. Дні стають коротшими і холоднішими.

Яблучний Спас має ще одну назву – Преображення Господнє. Християни називають цей день Спасом на горі, що саме в цей день за 40 днів до розп'яття Христа, Ісус узяв із собою трьох учнів і відправився з ними на гору Фавор.

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Коли Ісус почав молитися, його обличчя осяяло яскравим світлом, а одяг став білосніжним. В цю мить він усвідомив, що йому доведеться померти в ім'я людей, і вмирати доведеться мученицькою смертю, але прийде момент, коли він зможе воскреснути.

Коли учні спустилися з гори, Христос звелів зібрати яблука, аби він зміг їх освятити. Після цієї події християни почали святкувати Яблучний Спас, збираючи в кошик стиглі яблука і освячуючи їх в церквах. Тож не забудьте у це велике свято привітати своїх рідних та близьких. 

Картинки з Яблучним Спасом


Картинки з Яблучним Спасом 2019


Картинки з Яблучним Спасом


Яблучний Спас 2019


Яблучний Спас


Картинки з Яблучним Спасом


Привітання з Яблучним Спасом


Яблучний Спас 


Яблучний Спас 2019

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Теги: Новини України LifeStyle Релігія Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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