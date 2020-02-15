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Стрітення Господнє: святкові картинки

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Картинки зі Стрітенням Господнім / Фото з відкритих джерел

15 лютого християни східного обряду святкують Стрітення Господнє. Це одне з 12 найважливіших свят у році. Цей день символізує не тільки зустріч старця Симеона і пророчиці Анни з немовлям Ісусом, а й зустріч літа та весни.

В це свято згадується євангельська подія, коли на 40-й день після народження Христа, його земні батьки – Діва Марія та Йосип Обручник принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму. Цього дня вірянам рекомендується піти в церкву і освятити свічки, які називаються "громовицями". Під час пожеж чи стихійних лих вони оберігають оселю від біди. Привітайте родичів та близьких зі святом Стрітення Господнього!

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Картинки зі Стрітенням Господнім

Картинки зі святом
Картинки зі святом 

Картинки зі святом
Зустріч зими і літа 

Картинки зі святом
Стрітення Господнє

Картинки зі святом
Стрітення Господнє 2020

Картинки зі святом
Картинки зі Стрітенням

Картинки зі святом
Картинки зі святом 

Картинки зі святом
Стрітення Господнє

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Традиції
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