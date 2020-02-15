Стрітення Господнє: святкові картинки

15 лютого християни східного обряду святкують Стрітення Господнє. Це одне з 12 найважливіших свят у році. Цей день символізує не тільки зустріч старця Симеона і пророчиці Анни з немовлям Ісусом, а й зустріч літа та весни.

В це свято згадується євангельська подія, коли на 40-й день після народження Христа, його земні батьки – Діва Марія та Йосип Обручник принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму. Цього дня вірянам рекомендується піти в церкву і освятити свічки, які називаються "громовицями". Під час пожеж чи стихійних лих вони оберігають оселю від біди. Привітайте родичів та близьких зі святом Стрітення Господнього! Читайте також: Стрітення Господнє: дата і головні традиції та прикмети цього свята Картинки зі Стрітенням Господнім

Картинки зі святом

Зустріч зими і літа

Стрітення Господнє

Стрітення Господнє 2020

Картинки зі Стрітенням

Картинки зі святом

Стрітення Господнє