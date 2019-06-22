Картопляна запіканка з м'ясом: рецепт смачної вечері за годину

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Картопляна запіканка з м'ясом
Картопляна запіканка з м'ясом / ivona.bigmir.net

Ситну та смачну вечерю можна приготувати всього за годину. Це доводять кулінарні блогери, які пропонують українцям розбавити звичний раціон запіканкою з картоплі та м'яса.

Ароматна картопляна запіканка – одна із тих страв, які посмакують і дорослим, і дітям. Окрім цього, експерти з правильного харчування запевняють, що цей рецепт – чудова альтернатива смаженому м'ясу з гарніром. 

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Як приготувати картопляну запіканку з м'ясом: рецепт


Смачна картопляна запіканка: рецепт страви

Інгредієнти: 
м'ясний фарш – 600 г, 
картопля – 7 шт., 
цибуля – 1 шт., 
часник – 3 зубчики,
помідори – 2 шт.,
томатна паста – 3 ст. л.,
сир твердий – 100 г,
сіль та перець за смаком.

1. Картоплю відварити у мундирах. Овоч очистити від шкіри та порізати кружальцями.

2. У пательні обсмажте дрібно порізану цибулю, до якої додайте фарш. Для страви обирайте те перемелене м'ясо, яке найбільше вам смакує. Доведіть фарш до повної готовності та додайте спецій (солі та перцю за смаком). На завершення смаження додайте потертий часник. Протушіть м'ясо з томатною пастою упродовж 2 – 3 хвилин. 

3. На форму для запікання викладіть нарізану картоплю. Кулінари радять змастити посудину маслом або олією. Залийте картоплю томатно-м'ясною сумішшю, поверх якої викладіть нарізані кружальцями помідори. На страву викладіть потертий твердий сир. Готуйте запіканку упродовж 20 хвилин при 180 градусах. 

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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