Каскадер Віна Дізеля серйозно постраждав на знімальному майданчику

Зйомки нового фільму "Форсаж-9" перебувають у самому розпалі, однак днями стався один нещасливий випадок. Каскадер Джо Вотс впав з 10-метрової висоти і сильно вдарився головою.

Сталось це 22 липня, коли тривав один зі знімальних днів фільму. Тоді ж каскадер Джо Вотс вкотре виконував складні трюки на висоті 10 метрів і злетів з конструкції. Про це повідомляють на The Sun.

Читайте також: На зірку фільму "Лара Крофт" напали з ножем прямо на сцені і двічі поранили в живіт: деталі

Його терміново доправили спеціальним вертольотом до лікарні, де він досі перебуває в реанімації у важкому стані.



Постраждалий Джо Вотс і його наречена Тіллі Пауелл / The Sun / Facebook

В той час Він Дізель також перебував на знімальному майданчику і наразі перебуває в шоці з жахливого випадку. Він висловив жаль та сподівання, що дублер виживе та одужає. Що цікаво, Джо Вотс був дублером колеги Віна Дізеля – Двейна Джонсона – у попередній частині саги, але залишив знімальний майданчик через гучну сварку.

Додамо, що у 2002 році Він Дізель вже мав трагічний досвід співпраці з каскадером. Під час знімань фільму "Три ікси" каскадер невдало пролетів на параплані й зламав шию, і згодом помер у лікарні.

Світова прем'єра фільму режисера Джастіна Ліна відбудеться 22 травня 2020 року.