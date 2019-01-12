Катання верхи в компанії подруг: Селена Гомес відновлюється після реабілітації

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Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram/ @selenagomez

26-річна співачка не з'являється в соціальних мережах понад 4 місяці, однак вона веде активний спосіб життя після лікування в психіатричній лікарні. Так, нові фото з відпочинку з Селеною Гомес опублікували її друзі на своїх сторінках в Instagram.

Нещодавно шанувальники Селени Гомес мали змогу насолодитися неймовірними краєвидами гірськолижних курортів США – Біг-Беар, що в Каліфорнії. Співачка відправилась на відпочинок з близькими подругами Коннар Франклін і Бейлі Медісон, а також іншими знайомими.

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Однак на цьому відновлення Селени після госпіталізації не завершилося. Новий відпочинок для 26-річної співачки організувала її подруга Тейлор Свіфт, також до них приєдналася Каззі Девід. Знімок з кінної прогулянки подруга співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Селена Гомес і її приятельки постали на верхівці гори, сидячи верхи, і на фоні неймовірно красивого неба.

Селена Гомес
Селена Гомес з подругами на кінній прогулянці / Instagram / @raquellestevens

Також нещодавно Тейлор Свіфт поділилася знімком разом з 26-річною Селеною, яка приїхала до неї в гості. Схоже, дівчата весело провели час, оскільки на знімку вони сміялися від душі.

Селена Гомес Тейлор Свыфт
Селена Гомес гостює у Тейлор Свіфт / Instagram / @taylorswift

Теги: LifeStyle Селена Гомес Відпочинок
Джерело: 24 канал
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