Співачка Катерина Бужинська і на карантині з легкістю влаштовує стильні фотосесії, демонструючи новинки свого гардеробу. Днями вона показала стильну і трендову сукню, яка підкреслила струнку талію зірки і її пишний бюст.

Сукні з квітковими принтами – головний тренд сезону весна-літо 2020. Це журналістам LifeStyle 24 підтвердив дизайнер Андре Тан та інші фешн-експерти. І хоч погода ще не дозволяє одягати ці стильні плаття, розкішні фотосесії можна влаштувати вдома чи в спеціальних студіях. Це на власному прикладі продемонструвала Катерина Бужинська.

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Артистка опублікувала на інстаграм-сторінці результати однієї зі зйомок. Катерина Бужинська постала перед камерою у білій сукні з ніжним рожево-зеленим принтом та поясом на талії. Образ вона доповнила босоніжками на підборах та прикрасами. Щодо зачіски, то Катерина Бужинська заплела волосся у високий хвіст, що виглядало дуже стильно у кадрі. Ефектний макіяж з акцентом на очі завершив look знаменитої білявки.

Цікаво, що у фотосесії артистка позувала не сама. Катерина Бужинська залюбки залучила до зйомок трьох лабрадорів.



Співачка Катерина Бужинська / Фото Instagram / @buzhynska

"Спостерігаючи за цими чарівними створіннями, стає зрозуміло, що вони наділені більшим співчуттям, ніж багато людей. Вони дуже чутливі до перепадів настрою господаря і завжди готові підтримати його, пошкодувати або ж спробувати підняти настрій", – розповіла у дописі Катерина Бужинська.

Ймовірно, фото артистка зробила для власного альбому. Катерина Бужинська зробила знімки у Києві в одній з фотостудій.



Катерина Бужинська у новій зйомці / Фото Instagram / @buzhynska