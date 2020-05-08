Катерина Кухар показала архівні фото з мамою: як зірка виглядала в дитинстві

Прима-балерина Національної опери України не приховує чоловіка та дітей від преси. Натомість її батьки далекі від публічності. Напередодні Дня матері Катерина Кухар показала архівні фото з родинного альбому, на яких постала поряд з мамою.

Катерина Кухар зізналася, що свій бутнівний характер проявляла ще у дитинстві. Як інформує ТСН.ua, мама ніколи не лаяла дівчинку, проте без довгих розмов про моральність її вчинків не обходилося. Зірка зауважила, що своєму розвитку завдячує саме мамі, яка вкладала у неї всю любов і терпіння.

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Балерина показала архівні фото з найближчою людиною. На одному з кадрів вони позують поблизу моря, а у руках дівчинки надувний заєць. Варто наголосити, що у мами зірки розкішна фігура, що, безумовно, вплинуло на успіх Катерини Кухар у балеті. На інших світлинах знаменитість – ще немовля з фантастичними карими очима.



Катерина Кухар показала архівні фото з мамою / Фото: Пресслужба Катерини Кухар



Катерина Кухар показала архівні фото з мамою / Фото: Пресслужба Катерини Кухар



Катерина Кухар показала архівні фото з мамою / Фото: Пресслужба Катерини Кухар

Катерина Кухар пригадала, що у дитинстві вона обожнювала приміряти весільні сережки мами. 13-річною вона вмовила маму взяти їх до табору, проте їй так і не вдалося повернути їх додому. Адже дівчинка дозволила одягти їх своїй подрузі, а та загубила сережки під час купань у морі. З цією ж дівчинкою Катя згодом втекла з табору. Вони наважилися на такий крок через те, що в місцевій їдальні готували несмачно.