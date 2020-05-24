24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Катерина Кухар розповіла, як підтримує форму на карантині: Ходжу вдома на пуантах

- Читать новость на русском
Катерина Кухар
Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар на карантині робить все для того, щоб не втратити фізичну форму. Знаменитість зізналася, що щодня ходить квартирою на пуантах.

Балерина разом із чоловіком Олександром Стояновим дали відверте інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя". Вони розповіли, чим займаються на карантині з дітьми та як підтримують спортивну форму, щоб не набрати зайвих кілограмів. 

Читайте також: У жовтій вишиванці та на коні: Катерина Кухар зачарувала яскравим образом

Карантин із дітьми

Кухар розповіла, що на самоізоляції вона і чоловік багато часу приділяють дітям. Через постійні гастролі вони рідко бували вдома, а за цей час змогли вдосталь насолодитися компанією сина та доньки. Олександр каже, що слово "тато" за декілька днів він чув більше, ніж за все своє життя. 

Катерина на карантині займається із дітьми спортом. Її п'ятирічна дочка Анастасія вже встигла накачати декілька кубиків пресу. Олександр каже, що вона дивиться на маму і щодня робить фізичні вправи.

А от син Тимур разом із зірковою матусею розтягується і намагається сісти у шпагат. Проте Стоянов додав, що мотивацією Тимура є те, що він пообіцяв йому придбати електросамокат. 

Вдома на пуантах

Балерина зізналася, що для того, щоб не втратити професійні навички та підтримувати форму, вона займається вдома. Наприклад, ввечері ходить до холодильника на пуантах. 

Я одягаю пуанти і десь пів години я ходжу квартирою. Я щось роблю, витираю пил,
– розсекретила Катерина. 

Дивіться інтерв'ю Катерини Кухар та Олександра Стоянова у "Світському житті": відео

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Зіркові батьки LifeStyle Карантин в Україні 2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Голлівудські пари, шлюби яких зруйнувалися на карантині
22 травня , 18:34 Голлівудські пари, шлюби яких зруйнувалися на карантині
Уляна Журба
Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет
22 травня , 17:30 Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет
Юлія Михайлова
Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн
22 травня , 12:41 Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн
Єлизавета Герасимюк