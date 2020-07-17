Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар нещодавно очолила Київське хореографічне училище. Таку посаду вона отримала від Міністерства культури та інформаційної політики. Тепер зірка відвідала навчальний заклад та поділилася моторошними кадрами.

Балерина Національної опери України шокована станом училища. Вона провела для своїх підписників онлайн-екскурсію і зазначила, що з часів її навчання там нічого не змінилося. Фото та відео знаменитість опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Катерина зазначала, що для неї хореографічне училище – це храм балетного мистецтва. Саме там вона здобувала освіту, там навчаються найкращі професіонали своєї справи, які пізніше здобувають світове визнання. Кухар навіть показала прихильникам парту, за якою сиділа. Проте побачине викликало в неї не лише ностальгію, а й шок.

Заклад потребує ремонту, якого не було вже дуже давно. На роликах можна побачити розламані шафи, старі меблі, жахливі душові, розбиті вікна та двері.

Катерина наголосила на тому, що всі експуатовані ресусри надзвичайно виснажені: "Тужливі, похмурі коридори з успіхом можна використовувати для знімань фільмів "Сталкер". Розбиті двері і вікна. Меблі, які закуповували три десятиліття тому. Коли проходиш по цих коридорах, серце стискається, але ж в цих стінах маленькі ніжні створіння повинні пізнавати світ прекрасного".

Попри жахливий стан навчального закладу, прима-балерина згадала про викладачів та їхній професіоналізм. Незважаючи на жахливі умови, вони продовжують передавати знання учням, відповідально ставляться до своєї роботи.

Подібні установи тримаються за рахунок ідейних людей, які хвилюються і люблять свою справу. Але одного ентузіазму і любові мало! Як квітка не може рости без води і сонця, так і наші діти потребують гідних умовах для розвитку та навчання!

– написала в дописі Кухар.

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