Українська телеведуча Катерина Осадча завжди могла похизуватись розкішною фігурою. Але кількамісячний карантин багатьом людям все ж зміг додати кілька зайвих кілограмів. Проте ведуча показала, що виглядати красивою та стрункою можна навіть в ізоляції.

Після послаблення карантинних обмежень Катя Осадча повернулась до роботи та знімань програми "Світське життя". Але посеред метушні вона знайшла вільний вечір, де змогла насолодитись чудовою літньою погодою під променями сонця. На новій фотографії в інстаграмі вона показала, як повинне виглядати справжнє літо – у купальнику та з тарілкою сезонних фруктів і ягід.

До теми У яскравій сукні: Катя Осадча показала стильний літній образ

"Літо – найпрекрасніша пора року" – підписала знімок Осадча. І з твердженням ведучої важко не погодитись, адже саме в цей час усі заплановані відпустки та найкращі миті року мають можливість здійснитись. І, незважаючи на карантин, який ще досі є в Україні та світі, незабутній відпочинок можна влаштувати на власному подвір'ї.

Саме так і вчинила Катерина – зірка зручно умостилась на простирадлі на власному газоні подвір'я, примірявши чорний роздільний купальник. Бікіні чудово підкреслювало форми Катерини, що встигли підмітити всі шанувальники її блогу. У руках вона тримала тарілку з черешнями та без жодного макіяжу і вкладеної зачіски насолоджувалась західнім сонцем.

Кілька днів тому жінка також поділилась яскравим фото, на якому продемонструвала стильний літній образ, що варто повторити.