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Катерина Бужинська одягнула піджак на голе тіло: сексуальні фото

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Катерина Бужинська у сексуальному вбранні / Instagram / @buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська розбурхала мережу. Артистка опублікувала серію сексуальних фото, на яких постала у піджаку без спідньої білизни.

Знімки з'явились на інстаграм-сторінці Катерини Бужинської та одразу ж викликали захват у прихильників зірки. Артистка позувала перед камерою у досить зухвалому образі: чорно-червоному піджаку та капелюсі з прозорими полями від Dior. Сексуальності Катерині Бужинській додавала відсутність спідньої білизни та досить глибокий виріз вбрання. Відтак всі підписники блогу співачки могли побачити її пишний бюст. 

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Окрім цього, Катерина Бужинська вирішила зробити яскравий макіяж та хвилясте волосся, що привернуло увагу користувачів мережі. 


Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

Вже у дописі артистка зізналась, що готує для прихильників музичний сюрприз. Однак який проєкт сексуально анонсувала Катерина Бужинська, наразі невідомо.

"Дорогі мої прихильники! Я дуже сумую за живим спілкуванням з вами, за виступами на сцені, за вашими оплесками… Дуже надіюся, що ця "неволя" скоро закінчиться і ми зможемо повернутися до нормального життя, улюбленої роботи, приємних зустрічей. Я готую для вас музичний сюрприз. І вірю в краще!" – написала вона до звабливих фото. 


Катерина Бужинська у сексуальному піджаку / Instagram / @buzhynska

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Стиль і мода
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