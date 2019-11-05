Катерина Бужинська підкреслила пишні груди у вечірній сукні: фото

Відома українська співачка Катерина Бужинська, яка рідко демонструє особисте життя на публіці, зачарувала прихильників у соціальних мережах розкішним вечірнім образом.

Нові знімки Катерина опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Артистка з'явилася на світському заході у пишній чорній сукні, яка прикрашена блискучим камінням і стразами та підкреслює пишний бюст Бужинської.

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Стилісти зробили співачці дуже насичений макіяж з акцентом на очах. Елегантна зачіска доповнює look зірки, яка заміжня за болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим.

У руках артистка тримає букет з білих троянд. "Привітали з ювілеєм хорошу людину", – додала у підписі до фото Бужинська.

Шанувальники Катерини у коментарях написали чимало компліментів жінці: "Бути красивішою просто злочин", "Шикарна", "Аристократична і вишукана", "Дуже красива".



Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska



Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska



Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska