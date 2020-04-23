24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Катерина Бужинська поділилась архівними фото з чоловіком

- Читать новость на русском
Катерина Бужинська з чоловіком / Instagram / @buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська не часто радує прихильників сімейними кадрами. Та 23 квітня вона залюбки опублікувала серію знімків зі своїм чоловіком – бізнесменом Дімітаром Стойчевим.

Як артистка зізналась прихильникам в інстаграм, саме в цей день вона з коханим святкує 6 років свого шлюбу, яке називають "чавунним весіллям". З цієї нагоди Катерина Бужинська опублікувала чарівне сімейне фото з Дімітаром Стойчевим, на якому постала у стильній білій сукні в горошок. 

Дивіться також: Катерина Бужинська приміряла сукню з пікантним декольте: фото

А вже у дописі артистка поділилась цікавими традиціями святкування цієї дати. Зокрема, Катерина Бужинська наголосила на одній, яка підійде на будь-яку річницю. 

"Чоловік із дружиною повинні сісти поруч і разом згадати про незабутні моменти їхніх стосунків, скільки гарних спогадів, спільних для двох, їх поєднує... А також щиросердно попросити пробачення за заподіяні одне одному кривди: не варто у новий рік подружнього життя тягти чавунну гирю старих образ. А в нас реально є що згадати, а скільки всього цікавого попереду!" – наголосила Катерина Бужинська, додавши архівні кадри, зібрані у кількахвилинний ролик. 

Як відомо, з бізнесменом Дімітаром Стойчевим артистка полюбляє подорожувати. Саме за кордоном, під час відпустки на Мальдівах, чоловік освідчився Катерині Бужинській. За рік після весілля у подружжя народились двійнята – Дмитро та Катерина. Їхнє обличчя зіркова пара і досі не показує прихильникам. Окрім цього, Катерина Бужинська виховує доньку від першого шлюбу – Олену. 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Зіркові батьки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:55 День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
Уляна Журба
сьогодні 11:25 Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ"
Надія Біленко
сьогодні 10:49 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
22 квітня 17:40 Влучні цитати світових класиків про самотність
Надія Біленко
22 квітня 16:12 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин