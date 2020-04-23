Катерина Бужинська поділилась архівними фото з чоловіком

Українська співачка Катерина Бужинська не часто радує прихильників сімейними кадрами. Та 23 квітня вона залюбки опублікувала серію знімків зі своїм чоловіком – бізнесменом Дімітаром Стойчевим.

Як артистка зізналась прихильникам в інстаграм, саме в цей день вона з коханим святкує 6 років свого шлюбу, яке називають "чавунним весіллям". З цієї нагоди Катерина Бужинська опублікувала чарівне сімейне фото з Дімітаром Стойчевим, на якому постала у стильній білій сукні в горошок.

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А вже у дописі артистка поділилась цікавими традиціями святкування цієї дати. Зокрема, Катерина Бужинська наголосила на одній, яка підійде на будь-яку річницю.

"Чоловік із дружиною повинні сісти поруч і разом згадати про незабутні моменти їхніх стосунків, скільки гарних спогадів, спільних для двох, їх поєднує... А також щиросердно попросити пробачення за заподіяні одне одному кривди: не варто у новий рік подружнього життя тягти чавунну гирю старих образ. А в нас реально є що згадати, а скільки всього цікавого попереду!" – наголосила Катерина Бужинська, додавши архівні кадри, зібрані у кількахвилинний ролик.

Як відомо, з бізнесменом Дімітаром Стойчевим артистка полюбляє подорожувати. Саме за кордоном, під час відпустки на Мальдівах, чоловік освідчився Катерині Бужинській. За рік після весілля у подружжя народились двійнята – Дмитро та Катерина. Їхнє обличчя зіркова пара і досі не показує прихильникам. Окрім цього, Катерина Бужинська виховує доньку від першого шлюбу – Олену.