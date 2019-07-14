Катерина Бужинська показала пишні груди в пляжному образі: звабливі фото

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Катерина Бужинська
Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

Відома українська співачка Катерина Бужинська показала теплі фото з пляжного відпочинку у Болгарії. Додамо, що саме ця країна для артистки є особливою, адже чоловік Каті бізнесмен Дімітар Стойчев є родом звідти.

У болгарському місті Ахелой відбувся щорічний міжнародний конкурс української пісні імені Катерини Бужинської "Україна – це ми".  Яскраві знімки з міста Бужинська, яка вирішила відпочити біля моря, опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Помилуватися морем. Під час проведення конкурсу української пісні в Болгарії встигли за 15 хвилин зробити крутий фотосет,
– повідомила співачка у підписі.

На фото 39-річна Катерина позує у яскравому купальнику і накидці у тон коло моря. Трендові сонцезахисні окуляри та золоті аксесуари стильно доповнили образ жінки.


Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

Катерина Бужинська живе на дві країни – Болгарію та Україну. Чоловік співачки та її молодші діти проживають у Софії, а от старша донька – в Києві, де здобуває освіту. Протягом навчального року дівчинка перебуває найчастіше у столиці України, а канікули проводить з сім'єю.

Я не можу бути в одній країні. Я люблю людей, люблю Україну. Тут мої друзі, моя робота, тут моя публіка, тому я буду літати. Я сильна жінка і артист – це діагноз,
– зізнавалася співачка. 

Катерина Бужинська
Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

Катерина Бужинська
Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

Катерина Бужинська
Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Болгарія
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