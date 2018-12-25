Катерина Бужинська показала, як святкувала день народження двійнят: зворушливі фото

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Катя Бужинська
Катя Бужинська / Instagram/ @buzhynska

У четвер, 27 грудня, країнська співачка Катерина Бужинська та її чоловік Дімітар Стойчев відзначали важливу сімейну подію. Вони святкували другий день народження своїх двійнят Дмитра та Катерини. Зіркові батьки зробили дворічним дітям справжнє свято.

Нові світлини соціально активна Катерина Бужинська опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Колаж з декількох фото, на яких дворічні Катя і Дмитрик, святкові торти та інші атрибути, зачарував шанувальників української артистки.

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Поки що співачка віддає перевагу приховувати обличчя своїх малюків, тому на знімку на їхніх лицях прикріплені "емоджі" у вигляді кульок. Однак по світлині можна помітити, що святкування пройшло у тихому, сімейному колі. Спеціально для двійні зіркові батьки замовили рожево-голубий торт з великою двійкою на верхівці. На голівках винуватців свята були таких же кольорів капелюшки з надписами "Happy Birthday".

Зіркова мама побажала своїм дітям посмішок, радощів і любові, а також пообіцяла, що все це у них обов’язково буде.

Наші любі і кохані Дмитрик та Катруся!!! Більше посмішок і нових відкриттів, багато друзів, веселощів та ігор — все це у вас безсумнівно, буде. А також любов і захоплення батьків. Ви ростіть і радуйте своїми досягненнями маму, тата, бабусь, дідусів. Нехай ваші найзаповітніші бажання здійсняться, як можна швидше. Хай Господь вас береже,
– прокоментувала сімейне фото Катерина Бужинська.

 

Також декілька днів перед тим, на католицьке Різдво, Катя Бужинська поділилась зворушливим сімейним знімком. На ньому її чоловік Дімітар, вона та їхні діти постали в однакових домашніх вбраннях. Двійнята дивились мультфільми на планшеті, а подружжя фотографувалось біля ялинки та фільмували зворушливі моменти.

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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