Катерина Бужинська приміряла прозорий плащ для презентації нової пісні: фото та відео

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Катерина Бужинська презентувала нову пісню "Ледяная"
Катерина Бужинська презентувала нову пісню "Ледяная" / Facebook / @katyabuzhynskaya

Українська співачка Катерина Бужинська презентувала свою нову пісню "Ледяная". У lyric-відео артистка постала у прозорому брендовому плащі, який приголомшив її прихильників.

Катерина Бужинська продовжує розвивати свою вокальну кар'єру. Після сімейного відпочинку в засніженій Болгарії артистка записала нову пісню, презентація якої відбулась на YouTube-каналі 21 лютого. 

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Наразі зірка створила lyric-відео для треку "Ледяная" та розпочала роботу над кліпом. Для ролика Катерина Бужинська обрала досить незвичне вбрання – прозорий плащ від бренду Louis Vuitton. Українська співачка вбрала нюдове боді, яке ледь виднілось з-під верхнього одягу. 

Катерина Бужинська
Катерина Бужинська в ефектному вбранні / Facebook / @katyabuzhynskaya

За словами артистки, пісня "Ледяная" написана про сильних жінок, які, переживши всі негаразди з коханим чоловіком, стають загартованими, або, як співає Катерина Бужинська, крижаними. Однак і такі серця зможуть розтопити. 

"Коли на душі – льодяна пустеля. Коли найближчі люди не розуміють. Коли біль такий сильний, що тіло відмовляється його відчувати, а розум – приймати. Коли найдорожча людина спалила все, що було важливим... Якийсь тихий, несміливий голос прошепоче тобі: "Ти – жінка. Сильна, красива, рішуча. Ніжна, пристрасна, зваблива. Яскрава, пустотлива, жагуча. Сильна", – зазначила Катерина Бужинська. 

Слухайте нову пісню Катерини Бужинської – "Ледяная": lyric-відео

 

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Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: LifeStyle 24
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