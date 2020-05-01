Катерина Бужинська приміряла сукню у стилі сексуальної кіногероїні: пікантні фото

Співачка Катерина Бужинська вкотре ошелешила прихильників ефектним перевтіленням. Для фотосесії вона приміряла сукню у стилі запальної Барбарелли.

Звабливими світлинами Катерина Бужинська поділилась на інстаграм-сторінці. Перед камерою фотографа Олесі Іскової вона позувала у сексуальній мінісукні з бахромою та зачіскою у стилі 60-их.

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Такий досить зухвалий образ Катерини Бужинської нагадав знамениту героїню Барбареллу з однойменного фільму 1968 року. У кінострічці акторка Джейн Фонда також красувалась у мінівбраннях з бахромою та такою ж зачіскою.



Катерина Бужинська повторила образ Барбарелли

А вже у дописі Катерина Бужинська розміркувала про вплив візуалізації. Співачка зазначила, що мозок людини працює так само, коли вона уявляє щось і коли це трапляється у реальному житті. За словами Катерини Бужинської, вчені вже давно довели це припущення. Тому зірка порадила уявляти свої бажання, щоб вони втілились у реальність.

"Уявіть, як ви працюєте і досягаєте мети, крок за кроком. Додайте якомога більше деталей: де ви перебуваєте, у що одягнені. Люди, які фіксують свої цілі на папері, з більшою ймовірністю досягають їх. Якщо техніка візуалізації все ще здається вам сумнівною, для початку спробуйте домогтися якої-небудь невеликої цілі: навчитися віджиматися 50 разів, знайти підробіток, завести нового друга. І коли ви переконаєтеся, що вона працює, інтегруйте її в своє життя на постійній основі", – порадила Катерина Бужинська.



Катерина Бужинська у сексуальній сукні / Instagram / @buzhynska



Сексуальна співачка Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska