24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Катерина Бужинська приміряла сукню з пікантним декольте: фото

-
Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

Поки українці перебувають на карантині, знаменитості не припиняють дивувати їх новими знімками. Так, Катерина Бужинська показала результати фотосесії, де вона постала у розкішній сукні з пікантним декольте.

Як відомо, Катерина Бужинська полюбляти експериментувати з образами. Прозорі тренчі чи рудоволосі перуки – зірка вміє дивувати своїх прихильників. Днями на офіційній сторінці в інстаграмі вона показала нове перевтілення, яке виявилось дещо пікантним. 

Важливо: Як скласти базовий гардероб на літо: цінні поради Андре Тана

Перед камерою Катерина Бужинська постала у твідовій білосніжній сукні та чорних босоніжках на підборах. Вбрання нагадувало стиль Dior, що привернуло увагу прихильників зірки. Та головним акцентом образу стало пікантне декольте, яке підкреслило пишний бюст артистки. 


Пікантний образ Катерини Бужинської / Instagram / @buzhynska

А вже у дописі Катерина Бужинська поцікавилась, якою її підписники уявляють бездоганну жінку. Це "королева в суспільстві, господиня на кухні, чудова матуся та коханка в ліжку". Однак у відповідь отримала сотні компліментів.


Стильна фотосесія Катерини Бужинської / Instagram / @buzhynska


Зваблива Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska


Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:02 Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
сьогодні 12:02 Розкішний гардероб Єлизавети ІІ: що одягає королева
Юлія Гілей
20 квітня 17:21 Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї
Юлія Михайлова
20 квітня 09:17 Міранді Керр – 37: секрети щастя та гармонії від колишнього ангела Victoria's Secret
Юлія Девда
20 квітня 09:00 Поливаний понеділок 2020: традиції святкування
Квітослава Туз

Новини
Більше новин