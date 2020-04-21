Катерина Бужинська приміряла сукню з пікантним декольте: фото

Поки українці перебувають на карантині, знаменитості не припиняють дивувати їх новими знімками. Так, Катерина Бужинська показала результати фотосесії, де вона постала у розкішній сукні з пікантним декольте.

Як відомо, Катерина Бужинська полюбляти експериментувати з образами. Прозорі тренчі чи рудоволосі перуки – зірка вміє дивувати своїх прихильників. Днями на офіційній сторінці в інстаграмі вона показала нове перевтілення, яке виявилось дещо пікантним.

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Перед камерою Катерина Бужинська постала у твідовій білосніжній сукні та чорних босоніжках на підборах. Вбрання нагадувало стиль Dior, що привернуло увагу прихильників зірки. Та головним акцентом образу стало пікантне декольте, яке підкреслило пишний бюст артистки.



Пікантний образ Катерини Бужинської / Instagram / @buzhynska

А вже у дописі Катерина Бужинська поцікавилась, якою її підписники уявляють бездоганну жінку. Це "королева в суспільстві, господиня на кухні, чудова матуся та коханка в ліжку". Однак у відповідь отримала сотні компліментів.



Стильна фотосесія Катерини Бужинської / Instagram / @buzhynska



Зваблива Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska



Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska