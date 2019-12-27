Катерина Бужинська зворушливо привітала дітей з днем народження: сімейні фото

40-річна українська співачка Катерина Бужинська поділилася сімейними знімками з вечірки на честь дня народження дітей – двійнят Катерини і Дмитра.

На своїй сторінці в інстаграмі Катерина опублікувала нові фото, на яких зіркова мама приховала обличчя дітей. Для свята сімейство вирішило підготувати схожі образи.

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Кожен член родини мав елементи вбрання у червоному відтінку з картатої тканини. Так, Бужинська одягнула класичні джинси, червоний жакет і берет, а також доповнила "аутфіт" туфлями-човниками у тон.

Двійнятам Дмитру і Катерині, які народилися у шлюбі з болгарином Дімітаром Стойчевим, виповнилося три роки. У підписі співачка ніжно привітала малюків. Зазначимо, що Катерина також виховує дочку Олену від попереднього шлюбу.

Найкращий День для нашої родини! День народження моїх малят – Дмитрика і Катеринки! Вже цілих 3 роки! Мої кохані, зростайте здоровими, щасливими, життєрадісними, танцюйте, співайте, але будьте слухняними, розумними і добрими! А ми із татом завжди вам в усьому допоможемо... Дуже любимо,

– написала Бужинська.



Катерина Бужинська, її чоловік Дімітар Стойчев та діти Катерина і Дмитро / Instagram / @buzhynska



Катерина Бужинська святкує день народження дітей / Instagram / @buzhynska



Катерина Бужинська та діти Катерина і Дмитро / Instagram / @buzhynska



День народження дітей Катерини Бужинської / Instagram / @buzhynska



День народження дітей Катерини Бужинської / Instagram / @buzhynska