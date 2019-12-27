24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Катерина Бужинська зворушливо привітала дітей з днем народження: сімейні фото

705 Читать новость на русском
Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

40-річна українська співачка Катерина Бужинська поділилася сімейними знімками з вечірки на честь дня народження дітей – двійнят Катерини і Дмитра.

На своїй сторінці в інстаграмі Катерина опублікувала нові фото, на яких зіркова мама приховала обличчя дітей. Для свята сімейство вирішило підготувати схожі образи.

Читайте також: Наталка Карпа народила дочку: з'явилися перші фото

Кожен член родини мав елементи вбрання у червоному відтінку з картатої тканини. Так, Бужинська одягнула класичні джинси, червоний жакет і берет, а також доповнила "аутфіт" туфлями-човниками у тон. 

Двійнятам Дмитру і Катерині, які народилися у шлюбі з болгарином Дімітаром Стойчевим, виповнилося три роки. У підписі співачка ніжно привітала малюків. Зазначимо, що Катерина також виховує дочку Олену від попереднього шлюбу.

Найкращий День для нашої родини! День народження моїх малят –  Дмитрика і Катеринки! Вже цілих 3 роки! Мої кохані, зростайте здоровими, щасливими, життєрадісними, танцюйте, співайте, але будьте слухняними, розумними і добрими! А ми із татом завжди вам в усьому допоможемо... Дуже любимо,
– написала Бужинська.

Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми
Катерина Бужинська, її чоловік Дімітар Стойчев та діти Катерина і Дмитро / Instagram / @buzhynska


Катерина Бужинська святкує день народження дітей / Instagram / @buzhynska


Катерина Бужинська та діти Катерина і Дмитро / Instagram / @buzhynska


День народження дітей Катерини Бужинської / Instagram / @buzhynska


День народження дітей Катерини Бужинської / Instagram / @buzhynska

Авіакатастрофа у Казахстані: опубліковано список загиблих і постраждалих – відео
сьогодні
4224
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Зіркові діти Зіркові мами
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:03 Де у Києві зустріти Новий рік: добірка найцікавіших заходів
Уляна Журба 1017
26 грудня 21:02 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
Квітослава Туз 46998
26 грудня 14:59 Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
Квітослава Туз 7473
26 грудня 12:58 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 10911
26 грудня 12:22 Останнє сонячне затемнення у році: як воно вплине на всі знаки зодіаку
Квітослава Туз 777
Новини
Більше новин
Залиште відгук