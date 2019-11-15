Катерина Кухар і Юрій Ткач стали кумами: деталі зіркового хрещення

Відома українська ведуча та психолог Наталія Холоденко гучно відсвяткувала хрещення своєї восьмимісячної доньки Вів'єн. Запрошених гостей було небагато – лише 25. Для маленької похресниці підготували норкову крижму з діамантами, яку розробив дизайнер.

Наталя Холоденко в березні цього року вдруге стала мамою. Доньку вона назвала Вів'єн. У декретній відпустці зірка довго не засиджувалася і поєднує материнство зі зйомками. Днями Наталія Холоденко, яка не афішує свої стосунки з чоловіком, відсвяткувала хрещення дочки.

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Гостями події стали як представники шоу-бізнесу, так і близьке оточення Наталі. Вона обрала для Вів'єн дві пари хресних. Одна з них – старі друзі. Друга пара – зіркова. Саме завдяки малелькій Вів'єн шоумен Юрій Ткач та прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар стали кумами.

Ну шо, кумасі? Вітаю, тепер ми родичі,

– прокоментував подію Юрій Ткач у своєму інстаграмі.

Ми домовилися: хто перший народжує, той тому й хрестить дитину. Я народила перша, раніше, ніж він другу дитину. Ну Юра – це ж вилитий кум, дивишся на нього і його хочеться назвати кумом,

– розповіла Холоденко.

Юрій Ткач подарував похресниці хрестик та сережки з діамантами.



Хрещення доньки Наталії Холоденко /Screenshot Instagram /@kholodenkon